Рятувальники повідомляють, що вітер дме південно-західний із силою більше 10 метрів за секунду. Сніг продовжує падати з налипанням.
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У ДСНС також попереджають, що на таку погоду варто звернути увагу тим, хто любить зимові походи у гори. Такі погодні умови будуть тривати до 3 грудня включно.
"Найближчими днями милуймося зимовими краєвидами Івано-Франківщини дистанційно",
– радять рятувальники.
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Сніг в Карпатах
Як повідомляє у фейсбуці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, зранку, 30 листопада, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, видимість обмежена до 40 метрів.
Вітер південно-західній 8-10 метрів за секунду. На горі хуртовини, а температура повітря -12 градусів.
Якою буде погода в регіонах
- У вівторок, 30 листопада, погода в Україні буде прохолодною, на всій території прогнозують вітер.
- На заході температура вдень сягатиме орієнтовно 0...+4 градуси, вночі опуститься до +1...-3 градусів. Мокрий сніг прогнозують на Закарпатті, Львівщині, Волині, а у решті областей буде сонячно.
- У центрі та на півночі країни буде сонячно, проте температура повітря також буде прохолодною – в середньому 0...+5 градусів.
- Південь та центр охопить тепліша погода – до +3...+8 градусів. Вночі також буде орієнтовно +3...+8 градусів.