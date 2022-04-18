Любые договоры можно обсуждать, но уже очевидно, что Украина не сломается, – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина ожидает гарантий безопасности, которые предоставят страны, которые будут постоянно рядом и сразу смогут помочь. К примеру, закрыть небо, предоставить оружие.

Но он отметил, что ситуация постоянно меняется и эмоциональный фон, в котором сейчас проходят переговоры, дает основания немного иначе смотреть на все. Об этом Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, сообщает 24 канал.

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В частности, цивилизованный мир теперь вообще не понимает, что такое Россия и как с ней сегодня подписывать юридические нормативные документы.

Процесс переговоров осложнился после Мариуполя, Волновахи и после зверств российской армии в Киевской области.

На мой взгляд, нужно просто верить в Украину. Украина точно не сломается независимо ни от чего. Любой договор, все можно обсуждать, но Украина не сломается,

– заявил Подоляк.

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