Президент России Путин на "Валдайском форуме" говорил о противостоянии с США, а на самом деле сказав о войне России против Украины.

Президент РФ выступил с очередной речью для обоснования тезиса, почему РФ надо противостоять США и всему цивилизованному демократическому миру. Но при этом Путин сформулировал причины, почему Россия будет продолжать агрессию против Украины, несмотря на любые уступки, и почему Украина должна продолжать стрелять по российским оккупантам, несмотря на любое давление Кремля.

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Это стоило бы внимательно прочитать "миротворцам" из Офиса Президента Украины.

Что говорил Путин на "Валдае":

Прежде война, проигранная одной стороной, означала победу другой, которая и брала на себя ответственность за происходящее. Сейчас все иначе: кто бы ни взял верх, война не прекращается, она лишь меняет форму. Условный победитель, как правило, не хочет или не может обеспечить мирное строительство, а только усугубляет хаос и углубляет опасный для мира вакуум.

Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан.

Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-политического устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными. Ведь очевидно, что, когда приходит настоящий кризис, остается только одна универсальная ценность – человеческая жизнь, и, как ее защитить, каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций.

Путин прав в нескольких принципах, если отталкиваться от его слов: