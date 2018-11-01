Любые действия России – это всегда спецоперация, – депутат о санкциях Кремля против Украины

Все, что ни делает Россия – это всегда спецоперация. Теперь мы должны понять, какой смысл несет такая спецоперация, как санкции Кремля против Украины.

Такое мнение высказал народный депутат Егор Соболев в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Россия в своем санкционном списке перепутала фамилии украинцев и "поймала" не того Карася

"На санкции Кремля необходимо смотреть не только как на решение, которое лежит на поверхности и радоваться тому, что ты туда попал, а понимать в чем смысл этой спецоперации", – заявил депутат.

Я думаю, что для России очень важно в любых действиях – во-первых, показать, как много врагов в Украине и какие здесь страшные чиновкники, а во-вторых, запутать и дезориентировать весь мир. Я уверен, что в этом списке есть настоящие агенты Кремля, которые зависимы от России или из-за коррупции, или из-за других своих уязвимых мест, о которых Кремль знает, и часто еще со времен КГБ,

– заявил Соболев.

"Поэтому я бы попросил всех "коллег" по санкционному списоку сейчас не только словом, но и делом доказывать, что они против агрессии РФ", – подчеркнул он.



Украинские политики, попавшие в санкционный список России

По его словам, Украина, конечно, имеет зависимость от России, которая сохраняется в производстве ядерного топлива, мобильной связи, принадлежащих российским компаниям, а также многие россияне из-за коррупции присутствуют в украинских спецслужбах. "Сейчас время эти связи рвать, и я надеются, что санкции Кремля подтолкнут Украину к этому", – добавил Соболев.

Напомним, 24 канал сообщал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, вводящее специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.