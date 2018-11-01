Будь-які дії Росії – це завжди спецоперація, – депутат про санкції Кремля проти України

Все, що не робить Росія – це завжди спецоперація. Тепер ми маємо зрозуміти, який сенс несе така спецоперація, як санкції Кремля проти України.

Таку думку висловив народний депутат Єгор Соболєв у прямому ефірі 24 каналу.

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"На санкції Кремля потрібно дивитися не тільки як на рішення, яке лежить на поверхні і радіти тому, що ти туди потрапив, а розуміти в чому сенс цієї спецоперації", – заявив депутат.

Я думаю, що для Росії дуже важливо в будь-яких діях – по-перше, показати, як багато ворогів в Україні та які тут страшні урядовці, а по-друге, заплутати та дезорієнтувати весь інший світ. Я впевнений, що в цьому списку є справжні агенти Кремля, які залежні від Росії чи через корупцію, чи через інші свої вразливі місця, про які Кремль знає, і часто ще з часів КДБ,

– заявив Соболєв.

"Тому я б попросив всіх "колег" по санкційному списку зараз не тільки словом, а й ділом доводити, що вони проти агресії РФ", – наголосив він.



Українські політики, що потрапили до санкційного списку Росії

За його словами, Україна, звичайно, має залежність від Росії, яка зберігається у виробництві ядерного палива, мобільного зв’язку, що належать російським компаніям, а також багато росіян через корупцію є присутніми в українських спецслужбах. "Нині час ці зв’язки рвати, і я сподіваються, що санкції Кремля підштовхнуть Україну до цього", – додав Соболєв.

Нагадаємо, 24 канал повідомляв, що прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав постанову, яка вводить спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України. Санкції запровадили щодо українських суддів, депутатів, бізнесменів, чиновників Адміністрації Президента, голів органів виконавчої влади, компанії найбільших українських підприємців, керівників відомств.