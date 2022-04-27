Соответствующая информация появилась в телеграм-канале главы Луганской ОВА Сергея Гайдая. Он отметил, что за сутки из Луганской области удалось эвакуировать 180 человек.

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Эвакуация из Белогоровки

Первый заместитель главы Луганской областной государственной администрации Алексей Смирнов подчеркнул, что эвакуировать людей пришлось под обстрелами.

Нельзя сказать, что там было безопасно предыдущие два месяца, но после того, как в Кременную зашли оккупационные войска, обстрелы Белогоровки участились,

– рассказал он.

Он добавил, что поселок расположен всего в нескольких километрах от Кременной. Поэтому городские власти максимально обезопасили маршрут и место собрания людей. В этом помогли военные и полицейские, сопровождавшие эвакуированных на железнодорожную станцию в Покровске.

Сейчас 49 жителей Белогоровки, среди которых восемь детей, в безопасности направляются в западные регионы Украины.

Эвакуация из Попасной

Сергей Гайдай отметил, что власть также организовала еще одну эвакуационную группу из Попасной.

Смогли и забрали из пламени еще 33 человека. Всего спасено за 26 апреля 53 попаснянина,

– отметил глава ОВА.

Ранее Гайдай рассказал, что в результате российских обстрелов в Попасной в Луганской области погибли три человека.