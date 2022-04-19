Об этом во время брифинга заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал.

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В области сложная и ужасная ситуация

Например, в Попасной и Рубежном, где бои идут внутри города, люди во дворах хоронят соседей, знакомых или родных. Есть статистика, что погибло 200 человек. Но их гораздо больше,

– сказал Гайдай.

По его словам, только в результате одного обстрела по Лисичанску погибли 10 человек. Их разорвало на две части.

Мы собирали их (тела – ред.) два дня, потому что обстрелы не прекращались. В Горском тоже ужасная ситуация,

– добавил глава ОВА.

Во всех населенных пунктах возле Горского обстрелы с первого дня войны не прекращаются ни на день. Тела погибших лежат на улицах, потому что их невозможно ни забрать, ни посчитать.

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