Про це під час брифінгу заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал.

Читайте також Пішли з усіх сторін, авіація працює потужніше, – Гайдай про наступ росіян на Сході

В області складна і жахлива ситуація

Наприклад, в Попасній і Рубіжному , де бої йдуть всередині міст, люди у дворах хоронять сусідів, знайомих чи рідних. Є статистика, що загинуло 200 людей. Але їх значно більше,

– сказав Гайдай.

За його словами, лише внаслідок одного обстрілу по Лисичанську загинули 10 людей. Їх розірвало на частини.

Ми збирали їх (тіла – ред.) два дні, бо обстріли не припинялись. У Гірському теж жахлива ситуація,

– додав очільник ОВА.

У всіх населених пунктах біля Гірського обстріли з першого дня війни не припиняються ні на день. Тіла людей, які загинули, лежать на вулицях, бо їх неможливо ні забрати, ні порахувати.

Вас може зацікавити, що у Росії не залишилося жодної бригади морської піхоти, яка б не зазнала втрат в Україні: відео