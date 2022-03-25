Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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За неделю из заблокированных городов по гуманитарным коридорам эвакуировали 37 606 человек:

Запорожская область – 699 человек

Киевская область – 9 488 человек

Мариуполь – 26 477 человек

Луганская область – 972 человека

В пятницу сработали 2 гуманитарных коридора

В частности, Ирина Верещук сообщила, что в пятницу сработали 2 гуманитарных коридора, по которым были эвакуированы 7331 человек.

В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте за день доехали 2800 человек. Также 4000 мариупольцев были централизованно эвакуированы из Бердянска на автобусах. Сейчас колонна автобусов находится на пути в Запорожье, отметила Верещук.

Также в Бердянск было завезено 80 тонн гуманитарной помощи.

Из города Мелитополь в Запорожье в пятницу был эвакуирован 531 человек. Также в город доставлена гуманитарная помощь.

На завтра мы договариваемся о гуманитарных коридорах для Мариуполя и населенных пунктов Киевской и Луганской областей,

– сообщила глава МинТОТ.

В целом, как сообщил президент Владимир Зеленский, всего за неделю сработало 18 гуманитарных коридоров, по которым были спасены из заблокированных городов 37 606 человек.

Смотреть видеообращение Владимира Зеленского: