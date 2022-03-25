Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм та голова МінТОТ Ірина Верещук під час брифінгу.

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За тиждень із заблокованих міст гуманітарними коридорами евакуйовано 37 606 людей:

Запорізька область – 699 людей

Київська область – 9 488 людей

Маріуполь – 26 477 людей

Луганська область – 972 людини

У п'ятницю спрацювали 2 гуманітарні коридори

Зокрема, Ірина Верещук повідомила, що у п'ятницю спрацювали 2 гуманітарні коридори, якими було евакуйовано 7331 людину.

Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя власним транспортом за день доїхало 2800 людей. Також 4000 маріупольців було централізовано евакуйовано з Бердянська автобусами. Зараз колона автобусів перебуває на шляху до Запоріжжя, зазначила Верещук.

Також до Бердянська було завезено 80 тонн гуманітарної допомоги.

З міста Мелітополь до Запоріжжя у п'ятницю було евакуйовано 531 людину. Також до міста доставлено гуманітарну допомогу.

На завтра ми домовляємося про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської та Луганської областей,

– повідомила голова МінТОТ.

Загалом, як повідомив президент Володимир Зеленський, всього за тиждень спрацювало 18 гуманітарних коридорів, якими було врятовано з заблокованих міст 37 606 людей.

Дивитись відеозвернення Володимира Зеленського: