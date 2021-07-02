Людей эвакуировали

В Литтоне проживает 250 человек. Однако местные власти эвакуировали около тысячи человек из окрестностей.

Важно Аномальная жара в Канаде привела к смерти почти 500 человек

Пожар застал людей врасплох – огонь распространился всего за 15 минут. Население эвакуировали в разные места за город. Поэтому теперь местные жители разыскивают своих близких. Интернет-сообщества пестрят сообщениями о поиске родных, друзей и домашних любимцев.

Мы получаем звонки от людей, которые ищут семью, и это трудно из-за перебоев в электросети и отключения опор для мобильных телефонов. Мы работаем над этим. Одним из вызовов сейчас является то, что люди ехали в разные стороны,

– сказал чиновник Скотт Хилдебранд.

Последствия разрушительного пожара

Огонь разрушил почти все дома в городе, а также повредил прилегающую гидроэлектростанцию. Местные власти говорят, что 90% Литтона – разрушены.

Причину пожара выясняют. По словам премьер-министра Британской Колумбии Джона Хоргана, за последние 24 часа в Британской Колумбии зарегистрировали 62 новых пожара.



Пожар в Литтоне / Фото Эдит Лоринг Куханга

Температурный рекорд в Литтоне

С начала недели 28 июня городок трижды побил температурный рекорд. В частности там зафиксировали +49,6 градусов.

Аномальная жара в Канаде: главное