Людей евакуювали

У Літтоні проживає 250 людей. Однак місцева влада евакуювала близько тисячі людей з околиць.

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Пожежа застала людей зненацька – вогонь поширився всього за 15 хвилин. Населення евакуйовували у різні місця за місто. Тому тепер місцеві мешканці розшукують своїх близьких. Інтернет-спільноти рясніють повідомленнями про пошук рідних, друзів та домашніх улюбленців.

Ми отримуємо дзвінки від людей, які шукають сім'ю, і це важко через перебої в електромережі та відключення опор для мобільних телефонів. Ми працюємо над цим. Одним із викликів зараз є те, що люди їхали у різні сторони,

– сказав чиновник Скотт Хілдебранд.

Наслідки руйнівної пожежі

Вогонь зруйнував майже усі будинки в місті, а також пошкодив прилеглу гідроелектростанцію. Місцева влада каже, що 90% Літтона – зруйновані.

Причину пожежі з'ясовують. За словами прем'єр-міністра Британської Колумбії Джона Хоргана, за останні 24 години в Британській Колумбії зареєстрували 62 нові пожежі.



Пожежа у Літтоні / Фото Едіт Лорінг Куханга

Температурий рекорд у Літтоні

З початку тижня 28 червня містечко тричі побило температурний рекорд. Зокрема там зафіксували +49,6 градуса.

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