Мужчина рассказал, что российская армия расстреливает все "зеленые коридоры". Он обнародовал видеообращение на странице главного Рабина Украины.

Важно Оккупанты обстреляли роддом в Мариуполе: может быть много жертв и раненых

Оккупанты не пропускают ничего

Россияне не дают увезти людей, доставить медикаменты. Оккупанты подло обстреливают больницы, куда привозят раненых, "Градами".

Помогите, пожалуйста... Люди боятся "зеленых коридоров", чтобы их не расстреляли в пути. Остановите этот геноцид, остановите этот фашизм!

– просит житель города.

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Важно – Оккупанты открыли огонь во время эвакуации: