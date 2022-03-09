Окупанти відкрили вогонь під час евакуації. Чоловік розповів, що російська армія розстрілює всі "зелені коридори". Він оприлюднив відеозвернення на сторінці головного Рабина України.
Важливо Окупанти обстріляли пологовий будинок у Маріуполі: може бути багато жертв і поранених
Окупанти не пропускають нічого
Росіяни не дають вивезти людей, доставити медикаменти. Окупанти підло обстрілюють "Градами" лікарні, куди привозять поранених.
Допоможіть, будь ласка...Люди бояться "зелених коридорів", щоб їх не розстріляли в дорозі. Зупиніть цей геноцид, зупиніть цей фашизм!
– просить житель міста.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Важливо – Окупанти відкрили вогонь під час евакуації: