"Люди будут знать": как Ровенщина будет обороняться в случае наступления из Беларуси

Угроза наступления из Беларуси на территорию Украины, к сожалению, до сих пор существует. Однако регионы, граничащие с Беларусью, готовы к любым сценариям. В частности, готовится и Ровенщина.

О подготовке региона рассказал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в интервью. Руководитель военной администрации подчеркнул, что если враг пересечет государственную границу – люди будут сразу об этом знать.

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Как Ровенщина готовится к возможному наступлению

Виталий Коваль отметил, что на фоне информации об угрозе вторжения, некоторое время у администрации области были мысли "достаточно пугать, идите уже", однако после посещения Черниговщины и Херсонщины руководитель ОВА говорит, что лучше пусть пугалки со стороны Беларуси в дальнейшем остаются пугающими.

Пусть лучше они нас пугают, но не уходят. Даже при том, что мы готовы, даже при том, что мы отожмем у них какую-нибудь технику. Но не нужно этой бравады,

– подчеркнул Коваль.

Однако руководитель ОВА отметил, что не нужно впадать в панику, ведь размышления о том "уйдут или не пойдут" никак не помогут, а скорее навредят. Но если самопровозглашенный президент Лукашенко отдаст приказ о наступлении, то люди будут точно знать об этом, как только враг пересечет границу.

В момент, когда они (оккупанты – 24 канал пересекут границу, люди об этом будут знать,

– подчеркнул Коваль.

Глава ОВА заверил, что это не слишком поздно. По его словам, будет поздно, если не состоится совещание по обороне области и не состоится ставки с военными.

Угроза наступления из Беларуси: главное

С самого начала полномасштабного российского вторжения вопрос непосредственного вступления Беларуси в войну периодически обостряется из-за маневров русских и белорусов на Севере.

Несмотря на то, что Беларусь, которой руководит режим Лукашенко, является соучастницей войны России против Украины, ведь с ее территории 24 февраля началось вторжение на Киевщину, что привело к оккупации Чернобыльской АЭС и ряда населенных пунктов, в частности Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Бородянки. Кроме того, с белорусской территории российские войска наносят ракетные удары и запускают иранские дроны-камикадзе.

Также режим Лукашенко активно предоставляет свое оружие кафирам, что больше выглядит как попытка самопровозглашенного президента откупиться от участия в войне, ведь он понимает, что это будет иметь катастрофические последствия для него самого.

Сейчас в Беларуси продолжается так называемое уточнение данных военного учета, согласно которому военнообязанных вызывают в военкомат. Вероятно, это может быть подготовкой к предстоящей мобилизации или еще одна попытка обострения угрозы запугиваниям.