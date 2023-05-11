Об этом Президент Украины заявил в традиционном вечернем обращении 11 мая. Зеленский также объяснил цели проведения реформы, передает 24 Канал.

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Реформа рассчитана на 4 года

Реформировать будут все правоохранительные органы и прокуратура. Согласно документу, одобренному Зеленским, это продлится в течение 4 лет – до 2027 года.

Президент подчеркнул, что имеет целью обеспечить такую правоохранительную систему, которая будет соответствовать скорейшему вступлению в ЕС. Кроме того, не менее важна гарантия тех основ нового общества, которое определяется сегодня во время защиты Украины от кровожадных агрессоров.

Каждый элемент государственной системы – органы правопорядка прежде всего – должны работать так, чтобы люди реально чувствовали безопасность и защищенность, чтобы люди реально чувствовали справедливость, чтобы гарантировалось на уровне институтов, на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве, – объяснил Зеленский.

Кроме того, президент заявил, что доверие в государстве формируется именно посредством тех, кто действует от имени государства. Именно правоохранители и система прокуратуры являются ключевыми в этом.

"Украина должна стать и уже стала местом силы Европы и всего свободного мира. Должны обеспечить в Украине максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, человеку", - подчеркнул он.

Также правоохранительная реформа - ответ на то, какой будет Украина после войны. Зеленский объяснил, что в будущем видит государство, которое уважает своих граждан, а его уважают в мире. Он стремится к тому, чтобы в будущем украинское общество стало примером для уважения в мире.

С началом войны произошла "реформа" в системе обороны

Алексей Резников рассказал, что с началом полномасштабного вторжения в Украину произошло "реформа" в системе обороны. Сейчас оборона государства – это не только ВСУ, но и пограничники, нацгвардейцы и ТРО.

Украина в целом изменила подход к силам обороны, которые сейчас защищают наше государство. В частности, это повлияло на захват россиянами АЭС.

"То есть доктрина была, что это подразделение охраны, а не оборонное, поэтому даже на вооружении не было тяжелой техники - стрелковое оружие и так далее. И когда произошло Чернобыльская, Запорожская атомные электростанции, тогда пришло осознание, что и в этой доктрине были недооценки и ошибки", – объяснил Резников.