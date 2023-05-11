Про це Президент України заявив у традиційному вечірньому зверненні 11 травня. Зеленський також пояснив цілі проведення реформи, інформує 24 Канал.

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Реформа розрахована на 4 роки

Реформувати будуть усі правоохоронні органи та прокуратури. Згідно з документом, який схвалив Зеленський, це триватиме протягом 4 років – до 2027.

Президент підкреслив, що має на меті забезпечити таку правоохоронну систему, яка відповідатиме швидкому вступу в ЄС. Окрім того, не менш важливою є гарантія тих основ нового суспільства, яке окреслюється нині під час захисту України від кровожерливих агресорів.

Кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу, – пояснив Зеленський.

Окрім того, президент заявив, що довіра у державі формується саме за допомогою тих, хто діє від імені держави. Саме правоохоронці й система прокуратури є ключовими у цьому.

"Україна має стати й вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини", – підкреслив він.

Також правоохоронна реформа є відповіддю на те, якою буде Україна після війни. Зеленський пояснив, що у майбутньому бачить державу, яка поважає своїх громадян, а її – поважають у світі. Він прагне, аби в майбутньому українське суспільство стало прикладом для поваги у світі.

З початком війни відбулася "реформа" в системі оборони

Олексій Резніков розповів, що з початком повномасштабного вторгнення в Україні відбулася "реформа" в системі оборони. Нині оборона держави – це не лише ЗСУ, а й прикордонники, нацгвардійці, і ТрО.

Україна загалом змінила підхід до Сил оборони, які зараз захищають нашу державу. Зокрема, на це вплинуло захоплення росіянами АЕС.

"Тобто доктрина була, що це підрозділ охорони, а не оборонний, тому навіть на озброєнні не було важкої техніки – стрілецька зброя і так далі. І коли сталася Чорнобильська, Запорізька атомні електростанції, тоді прийшло усвідомлення, що і в цій доктрині були недооцінки й помилки", – пояснив Резніков.