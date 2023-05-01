Відтак, багато законів щодо охорони та оборони країни потрібно змінити. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Війна показала прогалини в обороні держави

Міністр наголосив, що наразі в Україні змінилися підходи до Сил оборони, які зараз захищають нашу державу. Зокрема, Резніков згадав про атомні електростанції.

Тобто доктрина була, що це підрозділ охорони, а не оборонний, тому навіть на озброєнні не було важкої техніки – стрілецька зброя і так далі. І коли сталася Чорнобильська, Запорізька атомні електростанції, тоді прийшло усвідомлення, що і в цій доктрині були недооцінки і помилки,

– підкреслив посадовець.

Крім того, він додав, що питання тероборони не вдалось реалізувати до кінця через війну. Однак після початку повномасштабного вторгнення вирішили, що територіальна оборона може брати участь у бойових діях.

"Люди пішли добровольцями, у ТрО в тому числі. Я пам'ятаю, що ми тільки по Києву видали за дві з половиною доби близько 21 тисячі автоматів Калашникова. Це кратно більше, ніж було задумано ТрО-батальйонів тільки в одному Києві", – каже міністр.

За його словами, це призвело до того, що силам ТрО дозволили показати навички на полі бою. В першу чергу тримали оборону в багатьох районах Запоріжжя, Дніпропетровщини, Харкова, Миколаївщини.

Резніков розповідає, що охочих було так багато, що навіть за відсутності відповідного оснащення чоловіки готові були воювали у спортивних костюмах.

Україну очікують нові закони в оборонній системі

"Я переконаний, що ми будемо переписувати багато законів, виходячи з наслідків, аналізуючи цю війну, багато речей змінилися. Багато ще буде змін, тому сьогодні ми розуміємо, що "Гвардія наступу" – це елемент сил безпеки", – зауважив Резніков.

Крім того, він вже обговорив із західними партнерами необхідність підготовки за кордоном й інших українських силовиків.