Соответствующее видео с камер наблюдения опубликовал белорусский оппозиционный телеграмм-канал. Перед обращением украинского лидера россияне услышали сигнал воздушной тревоги.

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Что сказал Зеленским россиянам

К кафирам украинский лидер обращался на русском языке.

Тем, кто понимает только на русском языке. Хотите жить – бегите! Хотите жить – сдавайтесь в плен! Хотите жить – боритесь на своих улицах и за свою свободу,

– призвал президент Украины граждан России.

Он напомнил простым россиянам, что у них уже забрали все, что можно, и они должны бороться за то, что еще осталось, и не лезть на украинскую землю, нашу душу и нашу культуру. Также слушателям в России предложили прослушать "Ой, в лугу красная калина".

Реакция россиян на обращение Зеленского: смотрите видео

Обращение украинского президента услышали в:

Обокони,

Самаре,

Иркутск,

Москве,

Махачкали Перми,

Раменском и других городах.

Следует напомнить, что 9 мая, на день победы в России, хакеры сломали российскую телетрансляцию парада в Москве. Благодаря усилиям неравнодушных, российские военные шагали по Красной площади под слова "Слава Украине!". "Улучшенную" версию телетрансляции смотрели зрители в Санкт-Петербурге.

Накануне в России прошла конференция, в ходе которой обсудили сотрудничество страны-агрессорки и Ирана. Однако внезапно к заседанию присоединились украинские хакеры. Они напомнили о неизбежности наказания окупантов.