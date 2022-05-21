По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жители Донбасса на фоне регулярных неудач вооруженных формирований боевиков начинают саботировать их указания.

Важно Оружие, экономика и продовольствие: на что пойдут 40 миллиардов долларов, выделенные Украине США

Их мнение особенно изменилось, когда подразделения с насильственно мобилизованными мужчинами из Донбасса и Луганщины были полностью разгромлены. Они не хотят идти воевать даже под угрозой ареста.

Россияне спешно пытаются хоть что-то сделать

Кремль направил распоряжение оккупационным администрациям проводить специальные мероприятия, чтобы поднять боевой дух местного населения и незаконных вооруженных формирований. Российские преспешники-пропагандисты уже снимают откровенный бред о различных успехах и победах, организовывают концерты и открывают музеи боевой славы.

В Донецкой области даже придумали "гениальную" выставку "Нацизм в Украине". Они просто собрали предметы со времен Второй мировой и начали выдавать их за вещи Вооруженных сил Украины. Информацию об этом передали в украинские правоохранительные органы сразу несколько десятков патриотов из Донецка.

Украинские спецслужбы активно работают над тем, чтобы оккупанты навсегда покинули украинскую землю.

Военная разведка Украины напоминает, что все военные преступники и их приспешники будут разоблачены, и за преступления против мирного населения Украины привлечены к ответственности, – отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, сегодня, 21 мая, президент США Джо Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов для Украины. Владимир Зеленский уже на все отреагировал. Он поблагодарил лидера США и американского народа за поддержку в борьбе с российским агрессором.

"Благодарю президента Байдена за подписание закона о дополнительной поддержке Украины. Лидерство США и американского народа в поддержке Украины в борьбе против российского агрессора важно", – подчеркнул Зеленский.

В этом пакете помощи почти 20 миллиардов долларов было выделено на вооружение. 6 миллиардов – прямая помощь безопасности и еще 9 – на пополнение складов оружия, которое отправляет Пентагон.

Важно – в США приняли пакет помощи для Украины: смотрите видео