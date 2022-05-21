За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, мешканці Донбасу на тлі регулярних невдач збройних формувань бойовиків починають саботувати їхні вказівки.

Важливо Зброя, економіка та продовольство: на що саме підуть 40 мільярдів доларів, виділені Україні США

Їхня думка особливо змінилася, коли підрозділи з насильно мобілізованими чоловіками з Донеччини та Луганщини були повністю розгромлені. Вони не хочуть йти воювати навіть під загрозою арешту.

Росіяни поспіхом намагаються хоч щось зробити

Кремль відправив розпорядження окупаційним адміністраціям проводити спеціальні заходи, щоб підняти бойовий дух місцевого населення та незаконних збройних формувань. Російські посіпаки-пропагандисти вже знімають відверту маячню про різноманітні успіхи та перемоги, організовують концерти та відкривають музеї бойової слави.

На Донеччині навіть придумали "геніальну" виставку "Нацизм в Україні". Вони просто позбирали предмети з часів Другої світової і почали видавати їх за речі Збройних Сил України. Інформацію про це передали до українських правоохоронних органів одразу кілька десятків патріотів з Донецька.

Українські спецслужби активно працюють над тим, щоб окупанти назавжди покинули українську землю.

Воєнна розвідка України нагадує, що всіх воєнних злочинців та їх поплічників буде викрито, та за злочини проти мирного населення України притягнуто до відповідальності, – наголосили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, президент США Джо Байден підписав закон про виділення 40 мільярдів доларів для України. Володимир Зеленський вже на все відреагував. Він подякував лідеру США та американському народу за підтримку у боротьбі з російським агресором.

"Дякую президенту Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США та американського народу у підтримці України у боротьбі проти російського агресора важливе", – наголосив Зеленський.

У цьому пакеті допомоги майже 20 мільярдів доларів виділили на озброєння. 6 мільярдів – пряма безпекова допомога та ще 9 – на поповнення складів зброї, яку відправляє Пентагон.

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