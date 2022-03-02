Люди двое суток не могли выбраться из-под завалов домов. Они находились в подвалах и погребах.

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Обстрелы Бородянки

Российские захватчики бомбили Бородянку с 26 февраля. Они сбросили снаряд на жилой дом. Затем орки обстреливали многоэтажки, магазины и аптеки, детсады.

Сотни людей остались без крова.

Обстрелянная Бородянка / Фото ГСЧС

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