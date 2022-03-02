Люди 2 доби не могли вибратись з-під завалів будинків. Вони перебували в підвалах та погребах.

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Обстріли Бородянки

Російські загарбники бомбили Бородянку з 26 лютого. Вони скинули снаряд на житловий будинок. Потім орки обстрілювали багатоповерхівки, магазини та аптеки, дитсадки.

Сотні людей залишились без даху над головою.



Обстріляна Бородянка / Фото ДСНС



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