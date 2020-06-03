С 1 июня Укрзализныця возобновила движение пригородных поездов. Между тем на Киевщине, где стоит напомнить, ситуация с коронавирусом одна из самых сложных, люди ездят в заполненных вагонах.

Фото переполненных пассажирами электричек опубликовал на своей странице в фейсбуке депутат Фастовского горсовета, представитель Общественного контроля "Укрзализныци" Виктор Гарвона.

Напомним Укрзализныця возобновила движение 439 электричек: направления

Дистанции люди между собой не соблюдают и никто этого не контролирует. Большинство из пассажиров имеют на лицах маски, однако у некоторых из них они не закрывают нос. "Это биток, и селедка в тамбурах, от которой потеряет сознание любой эпидемиолог", – подписал фотографии Виктор Гарвона.

Он отметил, что на таких поездах ездят в Бучанском и Фастовском направлении.



Дистанция может только сниться / фото с фейсбук-страницы Виктора Гарвоны

Какова ситуация с коронавирусом в Киевской области? Одна из самых сложных. Сейчас в области (случаи в столице считают отдельно) зафиксировали 1 552 больных коронавирусом, 36 умерли, а 416 – выздоровели.

Где не ходят электрички

В основном электрички уже вовсю ездят по украинским областями. Однако в пяти регионах по состоянию на 3 июня их так и не запустили. Речь идет про Винницкую, Днепропетровскую, Львовскую, Ровенскую и Черновицкую области.

Все потому, что Укрзализныця еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций.