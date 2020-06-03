Від 1 червня Укрзалізниця відновила рух приміських потягів. Тим часом на Київщині, де варто нагадати, ситуація з коронавірусом одна з найскладніших, люди їздять у вщерть заповнених вагонах.

Фото переповнених пасажирами електричок опублікував на своїй сторінці у фейсбуці депутат Фастівської міськради, представник Громадського контролю "Укрзалізниці" Віктор Гарвона.

Нагадаємо Укрзалізниця відновила рух 439 електричок: напрямки

Дистанції люди між собою не дотримують і ніхто їх у цьому не контролює. Більшість з пасажирів мають на обличчях маски, однак у декотрих з них вони не закривають носа. "Це биток, і сельодка в тамбурах, від якої втратить свідомість будь-який епідеміолог", – підписав світлини Віктор Гарвона.

Він зазначив, що такими потяги їдуть у Бучанському і Фастівському напрямку.

Дистанція може тільки снитися / фото з фейсбук-сторінки Віктора Гарвони

Яка ситуація із коронавірусом на Київщині? Одна з найскладніших. Наразі в області (випадки у столиці рахують окремо) зафіксували 1552 хворих на коронавірус, 36 померли, а 416 – одужали.

Де не курсують електрички

Здебільшого електрички вже на повну їздять українськими областями. Однак у п'яти регіонах станом на 3 червня їх так і не запустили. Мова йде про Вінницьку, Дніпропетровську, Львівську, Рівненську та Чернівецьку області.

Все через те, що Укрзалізниця ще не отримала рішення про послаблення карантину від регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних державних адміністрацій.