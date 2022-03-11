Люди, которые прячутся в киевском метро, получили "бандерольки дружбы"

Метрополитен столицы стал для людей не только транспортом, но и укрытием еще с первого дня войны.

Многим людям уже просто некуда возвращаться, и этих несколько метров на полу стали для них единственным домом.

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Сегодня, украинцы, которые находятся в укрытии Киевского метрополитена, получили "Бандерольки дружбы".

"Бандерольки дружбы". от европейских волонтеров / фото Василия Богдана

Их собрали европейские волонтеры. В эти бандерольки собрали предметы первой необходимости. А в некоторых посылках были и слова поддержки для украинцев.

Сообщения со словами поддержки / фото Василия Богдана