Люди массово ломились в метро без масок, – украинка об ослаблении карантина в Британии

Премьер-министр Великобритании обратился к нации и объявил о частичном смягчении карантина. Несмотря на то, что официальное ослабление ограничений началось только с 13 мая, уже после обращения Бориса Джонсона, 10 мая, британцы массово не соблюдали установленные рекомендации.

Например, жителей просили не пользоваться транспортом, в то же время уже в понедельник, 11 мая, лента фейсбука и инстаграма изобиловала недовольными британцами. Ведь на улицах было очень много людей, которые массово ломились в метро без масок и соблюдения дистанции. Об этом в эфире 24 канала рассказала жительница Великобритании Анна Цапик.

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Она сообщила, что с 13 мая людям разрешается работать на фабриках. То есть, те, кто не могли работать удаленно, уже могут выходить на работу.

Однако отметила одну деталь, британцы и до этого могли работать не удаленно, просто придерживались определенных мер и, в частности, поделили свои рабочие смены. Например, если до карантина рабочий день начинался в 10:00 утра и заканчивался в 5 вечера, то после установления ограничений люди имели другой график работы. К примеру:

первую неделю: с 10 часов до 5;

вторую неделю: с 5 часов до 10;

третью неделю: выходили в ночную смену.

Девушка объяснила: чтобы сохранить рабочие места, британцы поделили смены, и все же выходили на работу, но с соблюдением дистанции и гигиены.

Также Анна Цапик отметила, что ранее маски не обязательно было одевать даже в помещениях, в том числе и в магазинах. В то же время сейчас, когда люди меньше соблюдают правила карантина, появились рекомендации относительно ношения масок, но только в закрытых помещениях.

"Единственное, чего придерживались очень строго: когда ты заходил в магазин, нужно было брать тележку, чтобы видеть рекомендуемую дистанцию, и двигаться ровно по стрелочкам, которые нарисованы на полу. Они размещены так, чтобы навстречу тебе не шли люди", – объяснила девушка.

Она подчеркнула, что эти требования соблюдаются. Например, если человек в магазине идет по стрелочкам, но забыл купить, например, макароны, то должен обходить кругом, чтобы вернуться к нужному ему месту.

За этим следили люди. Если ты отходил даже на 2 метра, тебе делали замечание и просили идти только по указанной траектории,

– добавила девушка.

Поэтому подытожила, что с масками ходило малое количество людей, а с 13 мая уже рекомендуют одевать.

Также Анна Цапик заметила, что увеличили штрафы за нарушение правил карантина. Сначала это была сумма в 60 фунтов стерлингов, что ориентировочно составляет 2 тысячи гривен. Отныне их повысили до 100 фунтов стерлингов – примерно 3 200 гривен.

"Если, например, тебя оштрафовали на 100 фунтов, а в следующий раз ты снова совершил какое-то правонарушение, размер штрафа увеличивается в 2 раза", – отметила девушка.

Что предусматривает ослабление карантина в Британии

Несмотря на рост количества смертельных случаев от COVID-19, с 13 мая правительство Великобритании объявило о частичном ослаблении карантина.

С 13 мая британцы могут бегать в парках, заниматься спортом на свежем воздухе, а также выходить на прогулку, но только с членами своей семьи.

С 11 мая людям, которые не могут работать из дома, разрешено идти на работу.

По словам премьера Великобритании, магазины и школы смогут открыться не раньше, чем 1 июня, а пабы, рестораны и гостиницы – не раньше, чем в июле.

Однако ослабление карантина действует только на территории Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут принимать решения самостоятельно.