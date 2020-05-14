Люди масово ломилися в метро без масок, – українка про послаблення карантину у Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії звернувся до нації і оголосив про часткове пом'якшення карантину. Попри те, що офіційне послаблення орбмежень почалося лише з 13 травня, вже після звернення Бориса Джонсона, 10 травня, британці масово не дотримувалися встановлених рекомендацій.

Наприклад, жителів просили не користуватися транспортом, натомість вже в понеділок, 11 травня, стрічка фейсбуку й інстаграму рясніла незадоволеними британцями. Адже на вулицях було дуже багато людей, які масово ломилися в метро без масок і дотримання дистанції. Про це в ефірі 24 каналу розповіла мешканка Великої Британії Ганна Цапик.

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Вона повідомила, що з 13 травня людям дозволяється працювати на фабриках. Тобто, ті, хто не могли працювати віддалено, вже можуть виходити на роботу.

Однак зауважила одну деталь, що британці й до цього могли працювати не віддалено, просто дотримувалися певних заходів, і, зокрема, поділили свої робочі зміни. Наприклад, якщо до карантину робочий день починався в 10 годині ранку і закінчувався о 5 вечора, то після встановлення обмежень люди мали інший графік роботи. Наприклад:

перший тиждень: з 10 години до 5;

другий тиждень: з 5 години до 10;

третій тиждень: виходили в нічну зміну.

Дівчина пояснила: щоб зберегти робочі місця, британці поділили зміни, і все-таки виходили на роботу, але з бажаним дотриманням дистанції і гігієни.

Також Ганна Цапик відзначила, що раніше маски не обов'язково одягати навіть у приміщеннях, зокрема, й у магазинах. Натомість зараз, коли люди менше дотримуються правил карантину, з'явилися рекомендації щодо носіння масок, але лише в закритих приміщеннях.

"Єдине, чого дотримувалися дуже суворо: коли ти заходив у магазин, потрібно було брати возик, щоб бачити рекомендовану дистанцію, і рухатися рівно за стрілочками, які намальовані на підлозі. Вони розміщені так, щоб назустріч тобі не йшли люди", – пояснила дівчина.

Вона наголосила, що цих вимог суворо дотримуються. Наприклад, якщо людина в магазині йде за стрілочками, але забула купити, наприклад, макарони, то мусить обходити колом, аби повернутися до потрібного їй місця.

За цим слідкували люди. Якщо ти відходив навіть на 2 метри, тобі робили зауваження і просили йти лише за вказаною траєкторією,

– додала дівчина.

Тож підсумувала, що з масками ходила мала кількість людей, а з 13 травня вже рекомендують одягати.

Також Ганна Цапик зауважила, що збільшили штрафи за порушення правил карантину. Спочатку це була сума в 60 фунтів стерлінгів, що орієнтовно становить 2 тисячі гривень. Відтепер їх підвищили до 100 фунтів стерлінгів – приблизно 3 200 гривень.

"Якщо, наприклад, тебе оштрафували на 100 фунтів, а наступного разу ти знову скоїв якесь правопорушення, розмір штрафу збільшується в 2 рази", – відзначила дівчина.

Що передбачає послаблення карантину в Британії

Попри зростання кількості смертельних випадків від COVID-19, з 13 травня уряд Великої Британії оголосив про часткове послаблення карантину.

З 13 травня британці зможуть бігати в парках, займатися спортом на свіжому повітрі, а також виходит на прогулянку, але лише з членами своєї сім'ї.

З 11 травня людям, які не можуть працювати з дому, дозволено йти на роботу.

За словами прем'єра Великої Британії, магазини і школи зможуть відкритися не раніше, ніж 1 червня, а паби, ресторани і готелі – не раніше, ніж у липні.

Однак послаблення карантину діє лише на території Англії. Влада Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії ухвалюватиме рішення самостійно.