Такое мнение 24 каналу выразил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. В новом году уже задержали очередного российского агента во Львовской области.

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Надо быть внимательными

Ступак рассказал, что граждане должны быть внимательны, не занимать страусовой позиции. Мол, это меня не касается, есть органы, пусть занимаются, зачем я буду что-нибудь говорить, вдруг моя информация будет неправильной, меня поднимут на смех, что ты сделал, зачем ты нас вызвал.

Пожалуйста, есть сомнения? Сомневаетесь по поводу какого-нибудь лица? Что-то вам не нравится? К примеру, он очень подозрительно ходит с телефоном вокруг ТЭЦ, трансформаторной подстанции, постоянно что-то просматривает, что-то выясняет. Вызовите патрульную полицию,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Он добавил, что она быстро все проверит. Если там все нормально, нет подозрительных телеграмм-каналов, нет в галерее подозрительных фотографий, человека отпустят, а вас еще раз поблагодарят за внимательность и все будет нормально.

"То есть еще раз. Если видите что-то, то говорите что-то", - заметил эксперт Украинского института будущего.

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Мотивация предателей и корректировщиков

По его словам, есть разные моменты, которыми Россия пытается завербовать украинцев. Некоторые просто идеологически изменяют. К примеру, Советский Союз. И что смущает, есть люди, которые Советский Союз не застали. Они достаточно молоды, условно 1991 – 1992 года рождения.

Они говорят: "Вот Советский Союз!". Где вы видели этот Советский Союз, что вы к нему прицепились? Вот такая страна, такую страну потеряли. Вы ее никогда не видели, а тут за нее уцепились,

– подчеркнул Ступак.

Он продолжил, что есть такие, кто делает это за деньги. В частности, летом был такой случай, когда СБУ задержала лицо, которое меньше, чем за 1 доллар по курсу, передало россиянам координаты и адреса мостов, переправ. То есть ему предложили заработать, он дает координаты, ему на карточку сразу приходят деньги.

"Для него этого достаточно, а для страны действительно большая потеря", - подчеркнул бывший работник СБУ.

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