Один танк не может сражаться с 10 танками. Об этом в эфире 24 канала сказал банкир, предприниматель и военный Андрей Онистрат.

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На передовой нужно еще больше оружия

По его словам, эти танки может накрыть артиллерия, грады, однако физически на передовой нужно еще больше оружия.

Не то чтобы не хватает (оружия – 24 канал), было бы лучше, если бы его было больше,

– подчеркнул Онистрат.

Он считает, что было бы хорошо, если бы танков было в 3 раза больше и была больше поддержка с воздуха.

Дух ВСУ – чрезвычайно высокий

Однако дух украинских военных – чрезвычайно высок, а мотивация – на самом высоком уровне.

"Все круто, все убеждены в победе. Люди готовы идти до конца", – отметил бизнесмен.