По его словам, Украина ведет оборонительную войну против России, то есть реализует свое законное право на самооборону. Поэтому поддержка поставками оружия – не может привести к тому, чтобы стать участником войны.

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Министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что это не только его мнение. Такой же точки зрения и федеральное правительство.

Бушман прокомментировал заявление Байдена относительно геноцида украинцев

Известно, что 13 апреля 2022 года Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом. Марко Бушман прокомментировал такую позицию американского президента.

По его словам, нет сомнения, что отвратительные и ужасные преступления совершаются российскими солдатами в Украине. Однако для того, чтобы геноцид был юридически доказан, должно было существовать намерение полностью или частично уничтожить национальную, расовую, религиозную или этническую группу как таковую. Министр юстиции Германии пока не может сказать, есть ли на это какие-то доказательства.

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