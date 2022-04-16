За його словами, Україна веде оборонну війну проти Росії, тобто реалізує своє законне право на самооборону. Тому підтримка постачанням зброї – не може призвести до того, щоб стати учасником війни.

Важливо Німеччина схвалила збільшення фінансування військової допомоги для України до понад 1 мільярда

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн зазначив, що це не лише його думка. Такої ж точки зору й федеральний уряд.

Бушманн прокоментував заяву Байдена щодо геноциду українців

Відомо, що 13 квітня 2022 року Джо Байден назвав війну в Україні геноцидом. Марко Бушманн прокоментував таку позицію американського президента.

За його словами, немає сумніву, що огидні та жахливі злочини здійснюються російськими солдатами в Україні. Проте для того, щоб геноцид був юридично доведений, повинен був існувати намір повністю або частково знищити національну, расову, релігійну чи етнічну групу як таку. Міністр юстиції Німеччини поки не може сказати, чи є на це якісь докази.

До теми – США передадуть Україні гелікоптери