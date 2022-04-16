Один танк не може битися із 10 танками. Про це в ефірі 24 каналу сказав банкір, підприємець та військовий Андрій Оністрат.

Також читайте Постачання важкої зброї Україні не зробить Німеччину стороною війни, – міністр

На передовій потрібно ще більше зброї

За його словами, ці танки може накрити артилерія, гради, однак фізично на передовій потрібно ще більше зброї.

Не те щоб не вистачає (зброї – 24 канал), було б краще, якби її було більше,

– наголосив Оністрат.

Він вважає, що було б добре, якби танків було у 3 рази більше і була більше підтримка із повітря.

Дух ЗСУ – надзвичайно високий

Однак дух українських військових – надзвичайно високий, а мотивація – на найвищому рівні.

"Все круто, всі переконані в перемозі. Люди готові йти до кінця", – зауважив бізнесмен.