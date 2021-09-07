Об этом в авторской программе Дмитрия Гнапа и Дениса Казанского "Между прочим" на 24 канале заявил белорусский журналист и соратник Светланы Тихановской Франак Вячорка. По его словам, когда люди выходили на протесты в Беларуси, они не знали, что происходит, поскольку даже интернет не работал.
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"Люди не были готовы к вооруженному противостоянию, не были готовы оставаться и рисковать всем", – отметил Вячорка.
Журналист подчеркнул, что белорусов арестовывали во время или после протестов. Каждое воскресенье и в течение каждой недели задерживали по тысяче человек.
Все марши атаковали, забросали гранатами. Конечно, для людей, которые выходили на улицы, это было слишком,
– пояснил Вячорка.
Соратник Тихановской акцентировал, что за 26 лет режима Лукашенко у белорусов отобрали все – независимые медиа, поддержку депутатов и другие вещи. Поэтому средств для самоорганизации и управления протестами в Беларуси не было.
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Протесты в Беларуси: коротко
- В столкновениях с полицией пострадали сотни людей, есть погибшие. Силовики разгоняли мирных демонстрантов, выключали интернет-связь, избивали и даже похищали оппозиционеров.
- Протесты не утихли ни за неделю, ни за месяц. Белорусы многотысячным митингом "поздравили" Лукашенко с днем рождения.
- Впоследствии на ситуацию отреагировали в ЕС, где заявили, что не признают результатов выборов президента в Беларуси. Ввели ряд санкций против белорусских чиновников, к которым присоединилась и Украина.
- В октябре 2020 года протесты обострились – силовики начали стрелять по демонстрантам в Минске. Бросали также светошумовые гранаты.
- В годовщину начала протестов в Беларуси по всему миру прошли акции поддержки. Мероприятия устроили 9 августа 2021 года в Украине, Польше, Италии, Великобритании.