Про це в авторській програмі Дмитра Гнапа та Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі заявив білоруський журналіст і соратник Світлани Тихановської Франак Вячорка. За його словами, коли люди виходили на протести в Білорусі, вони не знали, що відбувається, оскільки навіть інтернет не працював.

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"Люди не були готові до збройного протистояння, не були готові залишатися й ризикувати всім", – наголосив Вячорка.

Журналіст підкреслив, що білорусів арештовували під час або після протестів. Щонеділі та впродовж кожного тижня затримували по тисячі людей.

Усі марші атакували, закидали гранатами. Звісно, що для людей, які виходили на вулиці, це було занадто,

– пояснив Вячорка.

Соратник Тихановської акцентував, що за 26 років режиму Лукашенка, у білорусів відібрали все – незалежні медіа, підтримку депутатів та інші речі. Відтак засобів для самоорганізації та керування протестами у Білорусі не було.

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Протести в Білорусі: коротко