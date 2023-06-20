Об этом 24 Каналу рассказал правозащитник, общественный деятель, основатель Восточной Правозащитной Группы Павел Лисянский. Он напомнил, что фейковые выборы должны пройти 10 сентября, но подготовку к ним россияне начали еще в 2022 году.

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Они пытаются сформировать списки избирателей. Но для этого жители временно оккупированных территорий должны получить паспорт гражданина России, это является обязательным условием для участия в голосовании. Люди не хотят этого фарса и всячески избегают регистрации в списках,

– объяснил правозащитник.

Это создает огромную проблему для оккупантов, они раскручивают маховик репрессий, начинают запугивать людей, ломают морально, применяют физическую пытку.

Три группы кандидатов на псевдовыборах

В конце мая партия "Единая Россия" на временно оккупированных территориях провела праймериз, в результате чего Украина смогла получить все списки с фотографиями кандидатов. По словам Павла Лисянского, условно этот список можно разделить на три группы.

Первая группа – политические коллаборанты. Среди них бывшие депутаты от Партии регионов на местах, деятели от Коммунистической партии Украины.

– политические коллаборанты. Среди них бывшие депутаты от Партии регионов на местах, деятели от Коммунистической партии Украины. Вторая группа – учителя, врачи, сотрудники оккупационных администраций. Это рядовые работники, над которыми у оккупантов есть власть.

– учителя, врачи, сотрудники оккупационных администраций. Это рядовые работники, над которыми у оккупантов есть власть. Третья группа – самая большая, состоит из безработных, охранников и водителей такси.

По мнению правозащитника, все это свидетельствует о серьезных кадровых проблемах, ведь в этих списках собрали лучший человеческий ресурс, который есть у противника.

Украинцы сопротивляются

Захватчикам поставили задачу паспортизировать 70 процентов местного населения на временно оккупированных территориях Украины, чтобы провести масштабное голосование. Впрочем, как отметил Павел Лисянский, "кандидатов для участия в псевдовыборах – безработных и коллаборантов – россияне набрали, а тех, кто будет голосовать, набрать не могут".

Это плата украинского народа, который находится в оккупации, и оказывает "тихое сопротивление" врагу,

– резюмировал общественный деятель.

Россияне издеваются над украинцами на временно оккупированных территориях, чтобы заставить их к участию в псевдовыборах: смотреть видео

Что известно о псевдовыборах на временно оккупированных территориях