Люди не представляют масштабов, – Данилов объяснил, почему эвакуацию не объявили еще до войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что до войны эвакуацию мирного населения провести было невозможно. Одной из причин является именно масштабы переселения людей.

Алексей Данилов отметил, что даже сейчас многие люди с территорий, где идут активные боевые действия, отказываются уезжать. Об этом секретарь СНБО рассказал в интервью.

Заметьте Данилов подробно вспомнил, как и где началось российское вторжение.

Масштабы эвакуации были бы огромны

По словам Алексея Данилова, масштабы эвакуации до войны были бы огромными, потому что невозможно было бы точно знать, откуда нужно вывезти мирное население.

Когда люди сидят и раздумывают: "Вот надо было эвакуировать!". Ну, послушайте, для этого нужно было ясно понимать, что это будет именно здесь. Мы должны были эвакуировать всю страну, скажите, пожалуйста? Вот нужно было эвакуировать Бучу. Ну хорошо. А Чернигов нужно было эвакуировать? А Сумы нужно было эвакуировать? А Херсон? А Николаев? Люди, которые это говорят, они просто не представляют масштабов и не представляют, как все это работает,

– заявил Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что украинские власти даже представить не могли, как россияне будут обращаться с мирным населением.

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