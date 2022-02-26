Люди с оружием могут помочь блокировать перемещение врага, – Резников сказал, как именно

Люди с собственным оружием могут приобщаться к работе блокпостов и блокировать перемещение техники врага.

Чтобы это сделать, можно уже приобщаться к работе блокпостов. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Уже сейчас вы можете приобщаться к устройству блокпостов, блокировке перемещений колонн техники врага, выполнять другие поставленные командованием Сил ТрО задачи, используя собственное оружие,

– добавил Резников.

Чтобы получить серьезное оборонительное оружие, добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) должны быть соответствующим образом оформлены. А также вовлечены в единый план действий.

Как создать ДФТГ в вашем поселке, городке: алгоритм действий

• инициативная группа вместе с руководителем органа местного самоуправления должна подать предложение командиру соответствующего подразделения Сил ТрО (батальона, бригады), действующему на вашей территории.

Адреса подразделов можно проверить на сайте Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua

• На основании проявленной инициативы командующий Сил ТРО принимает решение о создании ДФТГ и назначении командира.

Затем это решение должно одобрить главнокомандующий Вооруженными Силами. Он также принимает решение по обеспечению ДФТГ теми или иными видами вооружения.

Сеть ДФТГ будет важным фактором противодействия враждебным диверсантам, а также будет нарушать логистику оккупантов. Это – огромный вклад в общую победу,

– добавил Резников.

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