Губернатор Вашингтона Джей Инсли принял соответствующее решение из-за сильного ветра и дождей, которые бушевали в течение нескольких дней. В результате стихия вызвала большие наводнения в некоторых частях штата.

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Также непогода привела к закрытию автомагистралей, отключению электроэнергии и перемещению сотен людей в безопасные места. В одном из районов в течение последних 48 часов выпало примерно 10 сантиметров осадков.

Как сообщили в департаменте транспорта штата, в регионе из-за сырости произошли оползни. Многим местным жителям рекомендовали эвакуироваться из-за вероятных разливов рек.

Эвакуация – лучший вариант для людей, чтобы защитить себя в случае сильного наводнения,

– говорится в сообщении властей.

Обратите внимание! В штате Вашингтон из-за сложных погодных условий более 97 000 потребителей остались без электроснабжения.

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