Губернатор Вашингтона Джей Инсли принял соответствующее решение из-за сильного ветра и дождей, которые бушевали в течение нескольких дней. В результате стихия вызвала большие наводнения в некоторых частях штата.
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Также непогода привела к закрытию автомагистралей, отключению электроэнергии и перемещению сотен людей в безопасные места. В одном из районов в течение последних 48 часов выпало примерно 10 сантиметров осадков.
Как сообщили в департаменте транспорта штата, в регионе из-за сырости произошли оползни. Многим местным жителям рекомендовали эвакуироваться из-за вероятных разливов рек.
Эвакуация – лучший вариант для людей, чтобы защитить себя в случае сильного наводнения,
– говорится в сообщении властей.
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Непогода в США: что известно
- В США сразу несколько штатов стали заложниками непогоды. В частности, шквальный ветер, который был похож на торнадо, охватил Нью-Йорк и еще 3 ближайших штата.
- Стихия повредила дома и повалила деревья. На видео, снятых в пострадавших районах, видно, что в воздух поднимались обломки.
- Также примерно 20 тысяч домов остались без электричества.