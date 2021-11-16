Губернатор Вашингтона Джей Інслі ухвалив відповідне рішення через сильний вітер та дощі, які вирували впродовж кількох днів. У результаті стихія спричинила великі повені у деяких частинах штату.

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Також негода призвела до закриття автомагістралей, відключення електроенергії та переміщення сотень людей у безпечні місця. В одному з районів впродовж останніх 48 годин випало приблизно 10 сантиметрів опадів.

Як повідомили у Департаменті транспорту штату, у регіоні через вогкість сталися зсуви. Багатьом місцевим жителям рекомендували евакуюватися через ймовірні розливи річок.

Евакуація – найкращий варіант для людей, щоб захистити себе в разі сильної повені,

– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! У штаті Вашингтон через складні погодні умови понад 97 000 споживачів залишилися без електропостачання.

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