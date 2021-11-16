Губернатор Вашингтона Джей Інслі ухвалив відповідне рішення через сильний вітер та дощі, які вирували впродовж кількох днів. У результаті стихія спричинила великі повені у деяких частинах штату.
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Також негода призвела до закриття автомагістралей, відключення електроенергії та переміщення сотень людей у безпечні місця. В одному з районів впродовж останніх 48 годин випало приблизно 10 сантиметрів опадів.
Як повідомили у Департаменті транспорту штату, у регіоні через вогкість сталися зсуви. Багатьом місцевим жителям рекомендували евакуюватися через ймовірні розливи річок.
Евакуація – найкращий варіант для людей, щоб захистити себе в разі сильної повені,
– мовиться у повідомленні.
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Негода у США: що відомо
- У США одразу кілька штатів стали заручниками негоди. Зокрема, шквальний вітер, який був схожий на торнадо, охопив Нью-Йорк та ще 3 найближчі штати.
- Стихія пошкодила будинки та повалила дерева. На відео, знятих у постраждалих районах, видно, що у повітря підіймалися уламки.
- Також приблизно 20 тисяч будинків залишилися без електрики.