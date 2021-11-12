Метеорологический департамент Индии предупредил об интенсивных дождях в отдельных местах. Иногда транспортные средства почти затоплены.

Обратите внимание Из-за сильных ливней наводнение накрыло Боснию и Герцеговину: жуткие фото

В столице штата остановили рейсы

На прошлой неделе стихия разрушила по меньшей мере 800 домов. В Ченнаи, столице штата Тамилнад, развернули несколько команд национальных сил реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь местным властям в спасательных работах.

В Ченнаи, который является одним из наиболее пострадавших регионов, чиновники эвакуировали сотни людей из уязвимых районов. В то же время рейсы в городе приостановлены.

Тамилнад борется с последствиями проливных дождей: видео из твитера пользователя Shabbir Ahmed

Дожди стали одними из самых сильных в городе с 2015 года. Эксперты предупредили, что сильные дожди могут в дальнейшем спровоцировать наводнения и разрушения. Граждан призвали не выходить на улицу.

Последствия ливней на Шри-Ланке

В соседней Шри-Ланке в результате дождей погибли 25 человек, большинство из которых утонули. В то же время по информации CNN, в результате оползней 5 человек пострадали.

Вскоре все же ожидают стихание ливней, которые превратятся в умеренные дожди. Однако, по информации метеорологов, в наиболее пострадавших районах еще возможно периодическое затопление дорог и низменностей.

Большинство авто подтоплены: видео из твиттера пользователя Naveen Natarajan

Сильные осадки в мире: последние новости