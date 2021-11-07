Согласно данным агентства по контролю бассейна реки Савва, уровень воды в реках, которые вышли из берегов и нанесли ущерб по всей территории Боснии и Герцеговины, находятся в покое, а уровень воды постепенно снижается.

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По состоянию на 7 ноября уровень воды реки Босна по всей своей длине снижается, поэтому угрозы разлива Саввы нет. Мэр Добоя Борис Еринич сообщил, что по последним замерам уровень воды в реке Босна составляет 264 сантиметра от уровня регулярной защиты от наводнений.

Какие города пострадали от наводнения

Ситуация в затопленных районах кантона Сараево улучшается. Об этом сообщили в оперативном центре кантональной администрации гражданской защиты в Сараево.



Из-за дождей в Боснии и Герцеговине произошло наводнение / Фото Avaz



Наводнение затопило несколько населенных пунктов / Фото Avaz

Критическая ситуация из-за наводнения также нормализуется в муниципалитетах Илиджи, Нови-Града, Вогощи и Трново. Больше всего пострадали населенные пункты Отес, Бутмир, Райловац, Рельево и Трново.

Там массово затопило дома и предприятия. Однако уже 6 ноября города начали очищать от грязи и ила.



Река Босна вышла из берегов / Фото Avaz



Вода затопила частные дома и предприятия / Фото Avaz

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