Згідно з даними агентства з контролю басейну річки Сава, рівень води в річках, які вийшли з берегів і завдали збитків по всій території Боснії та Герцеговини, перебувають стані спокою, а рівень води поступово знижується.
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Станом на 7 листопада, рівень води річки Босна по всій своїй довжині знижується, тож загрози розливу Сави немає. Мер Добоя Борис Єрініч повідомив, що, за останніми замірами, рівень води в річці Босна становить 264 сантиметри від рівня регулярного захисту від повеней.
Які міста постраждали від повені
Ситуація в затоплених районах кантону Сараєво покращується. Про це повідомили в оперативному центрі кантональної адміністрації цивільного захисту в Сараєво.
Через дощі у Боснії та Герцеговині сталась повінь / Фото Avaz
Повінь затопила декілька населених пунктів / Фото Avaz
Критична ситуація через повінь також нормалізується у муніципалітетах Іліджи, Нові-Града, Вогощі та Трново. Найбільше постраждали населені пункти Отес, Бутмір, Райловац, Рельєво та Трново.
Там масово затупило будинки та підприємства. Однак вже 6 листопада міста почали очищувати від бруду та мулу.
Річка Босна вийшла з берегів / Фото Avaz
Вода затопила приватні будинки та підприємства / Фото Avaz
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