Одним из них станет поддержка людей, предоставляющих жилье вынужденно перемещенным лицам. Речь идет, в частности, о возмещении коммунальных услуг, сообщает 24 канал.
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Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан, – отметил Зеленский.
Среди анонсированных решений – государственная поддержка всех перемещенных лиц и конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев.
Кроме того, правительство поддержит семьи, разместившие у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.
Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев,
– подчеркнул президент.
В ближайшее время все детали комплексной программы разъяснит Денис Шмигаль.
Смотрите ночное обращение Зеленского от 18 марта: