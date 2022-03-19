Одним из них станет поддержка людей, предоставляющих жилье вынужденно перемещенным лицам. Речь идет, в частности, о возмещении коммунальных услуг, сообщает 24 канал.

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Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан, – отметил Зеленский.

Среди анонсированных решений – государственная поддержка всех перемещенных лиц и конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев.

Кроме того, правительство поддержит семьи, разместившие у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации.

Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев,

– подчеркнул президент.

В ближайшее время все детали комплексной программы разъяснит Денис Шмигаль.

Смотрите ночное обращение Зеленского от 18 марта: