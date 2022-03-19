Одним із них стане підтримка людей, які надають житло вимушено переміщеним особам. Йдеться, зокрема, про відшкодування комунальних послуг, – повідомляє 24 канал.

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Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян, – зазначив Зеленський.

Серед анонсованих рішень – державна підтримка для всіх переміщених осіб та конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців.

Крім того, уряд підтримає родини, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації.

Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, повʼязані з перебуванням переселенців,

– наголосив президент.

Найближчим часом усі деталі комплексної програми розʼяснить Денис Шмигаль.