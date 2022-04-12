По его словам, люди просили их не писать об этом из-за страха мести со стороны российских военных.

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Он добавил, что сейчас все, что рассказывали, можно увидеть на картинках, но не хочется верить.

Это зверства, это нарушение всех законов войны, это военное преступление, намного превышающее те, о которых мы до сих пор думали и собирали доказательства,

– сообщил Христо Грозев.

"Я очень надеюсь, что это будет переломный миг в восприятии этой навязанной Украине войны всеми странами, которые до сих пор пытались стоять в стороне. Ведь осталось еще несколько государств, не занявших конкретной позиции, на чьей стороне в этой войне они хотят быть", – добавил Грозев.

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