За його словами, люди просили їх не писати про це через страх помсти з боку російських військових.

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Він додав, що зараз все, що розповідали – можна побачити на картинках, але не хочеться вірити.

Це звірства, це порушення усіх законів війни, це воєнний злочин, який набагато перевищує ті, про які ми й досі думали та збирали докази,

– повідомив Христо Грозєв.

"Я дуже сподіваюся, що це буде переламна мить у сприйнятті цієї нав'язаної Україні війни усіма країнами, які досі намагалися стояти осторонь. Адже залишилося ще кілька держав, які не зайняли конкретну позицію, на чиєму боці в цій війні вони хочуть бути", – додав Грозєв.

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