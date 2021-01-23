Не только в России: люди в разных странах вышли на протесты в поддержку Навального
Сразу в нескольких городах России 23 января люди вышли на акции протеста. Они требовали освобождения российского оппозиционера Алексея Навального. На массовые протесты откликнулись и люди из других стран мира. На улицы вышли жители Чехии, Эстонии, Грузии, Нидерландов и Украины.
Самый массовый протест состоялся в Праге. Об этом сообщает телеграм-канал Varlamov News.
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Как протестовали в Украине
В Украине акция собрала только 5 человек. Активисты пришли под посольство России в Киеве с плакатами "Хватит врать" и "Свободу Навальному". Однако протест продолжался недолго – на демонстрантов напали правые.
Протест в поддержку Навального в Киеве / Фото Klymenko Time
Люди собирались на главных площадях городов или у зданий посольств России. В руках они держали плакаты с требованием освободить Алексея Навального. Подобные акции протеста прошли в Грузии, Австрии, Люксембурге, Риме, Чехии, Эстонии и Нидерландах.
Акции протеста в разных странах мира / Фото Varlamov News
Протесты в России: главное
- Сразу в нескольких городах России 23 января люди начали выходить на улицы в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
- В Москве, Питере и других российских городах уже задержали более 1 000 человек. Сначала задерживали только взрослых мужчин, но впоследствии полиция начала убирать и женщин, и совсем молодых людей.
- На протест в Москве вышли и родные Алексея Навального: его мать и жена Юлия. Последнюю, кстати, уже задержали силовики.
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