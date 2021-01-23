Не лише в Росії: люди в різних країнах вийшли на протести на підтримку Навального
Одразу у декількох містах Росії 23 січня люди вийшли на акції протесту. Вони вимагали звільнення російського опозиціонера Олексія Навального. На масові протести відгукнулися люди з інших країн світу. На вулиці вийшли мешканці Чехії, Естонії, Грузії, Нідерландів та України.
Наймасовіший протест відбувся у Празі. Про це повідомляє телеграм-канал Varlamov News.
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Як протестували в Україні
В Україні акція зібрала лише 5 людей. Активісти прийшли під посольство Росії у Києві з плакатами "Досить брехати" та "Свободу Навальному". Однак протест тривав недовго – на демонстрантів напали праворадикали.
Протест на підтримку Навального у Києві / Фото Klymenko Time
Люди збиралися на головних площах міст або ж біля будівель посольств Росії. В руках вони тримали плакати з вимогою звільнити Олексія Навального. Подібні акції протесту відбулися у Грузії, Австрії, Люксембурзі, Римі, Чехії, Естонії та Нідерландах.
Акції протесту у різних країнах світу / Фото Varlamov News
Протести у Росії: головне
- Одразу у декількох містах Росії 23 січня люди почали виходити на вулиці на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.
- У Москві, Пітері та інших російських містах вже затримали понад 1 000 людей. Спочатку затримували лише дорослих чоловіків, але згодом поліція почала забирати й жінок та зовсім молодих людей.
- На протест у Москві вийшли й рідні Олексія Навального: його мати та дружина Юлія. Останню, до речі, вже затримали силовики.
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