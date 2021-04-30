Люди, которые шли в СС "Галичина", не были нацистами, – Потураев
Никита Потураев заявил, что люди, которые вступили в ряды СС "Галичины" не были нацистами. Однако произошла трагическая ошибка.
Источник:"Право на власть"
По словам Потураева, ответственные за марш в честь СС "Галичина" в Киеве 28 апреля те люди, "которые часто были у власти". Политик подчеркнул: если ты будешь называть дедушку кого-то нацистом, этот человек выйдет, чтобы его защитить.
Заметьте В Киеве прошел марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии "Галичина": видео
По словам Потураева, украинцы вообще не выучили своих уроков. Определенные партии и люди держат общество в советском прошлом. Именно они говорили, что советские войска – герои, а члены УПА – коллаборанты.
Люди шли в дивизию "Галичина" не из-за того, что они были нацистами. Люди шли в УПА не из-за того, что они были какие-то там каратели, ненавидели москалей. В УПА были евреи, и поляки даже были. И украинцы. И русские. Все были,
– заявил Потураев.
Политик подчеркнул: люди также шли в Красную Армию не потому, что Иосиф Сталин был палачом, и все его боялись. Они сделали это, ведь на их земли пришел враг.
Потураев отметил, что мы не только не выучили эти уроки, но и десятилетиями потакали "политиканам". Тем временем они продолжают спекулировать на этой теме.
Что еще сказал Потураев
- Нюрнбергский трибунал не осудил дивизию СС "Галичина". Это не оправдывает ее участников. Это была трагическая ошибка. К ней допустили люди из многих городов на западе Украины. Однако это не меняет того, что делала в Украине советская власть.
- Потураев подчеркнул, что люди, входившие в СС "Галичина" "не были нацистами и ксенофобами". Они приняли такое решение лишь потому, что увидели действия советской власти на Западной Украине в 1939 году.
- Мы не можем судить этих людей, однако можем сказать, что нацизм – большое зло, а служба в Ваффен-СС – трагическая ошибка.
- Мы понимаем этих людей так же как мы понимаем ветеранов Красной армии.
- Мы должны праздновать победу над нацистами и чествовать героев.
Что известно о марше в Киеве
- В Киеве 28 апреля состоялся марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии "Галичина".
- Это мероприятие осудили нардепы из "Слуги народа". В частности, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что этим маршем люди "порочат идею самой независимости, за которую отдавали жизни тысячи и тысячи наших украинцев, ставя ее в один ряд, рядом со словами СС".
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