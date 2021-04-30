Никита Потураев заявил, что люди, которые вступили в ряды СС "Галичины" не были нацистами. Однако произошла трагическая ошибка.

По словам Потураева, ответственные за марш в честь СС "Галичина" в Киеве 28 апреля те люди, "которые часто были у власти". Политик подчеркнул: если ты будешь называть дедушку кого-то нацистом, этот человек выйдет, чтобы его защитить.

Заметьте В Киеве прошел марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии "Галичина": видео

По словам Потураева, украинцы вообще не выучили своих уроков. Определенные партии и люди держат общество в советском прошлом. Именно они говорили, что советские войска – герои, а члены УПА – коллаборанты.

Люди шли в дивизию "Галичина" не из-за того, что они были нацистами. Люди шли в УПА не из-за того, что они были какие-то там каратели, ненавидели москалей. В УПА были евреи, и поляки даже были. И украинцы. И русские. Все были,

– заявил Потураев.

Политик подчеркнул: люди также шли в Красную Армию не потому, что Иосиф Сталин был палачом, и все его боялись. Они сделали это, ведь на их земли пришел враг.

Потураев отметил, что мы не только не выучили эти уроки, но и десятилетиями потакали "политиканам". Тем временем они продолжают спекулировать на этой теме.

Что еще сказал Потураев

Нюрнбергский трибунал не осудил дивизию СС "Галичина". Это не оправдывает ее участников. Это была трагическая ошибка. К ней допустили люди из многих городов на западе Украины. Однако это не меняет того, что делала в Украине советская власть.

Потураев подчеркнул, что люди, входившие в СС "Галичина" "не были нацистами и ксенофобами" . Они приняли такое решение лишь потому, что увидели действия советской власти на Западной Украине в 1939 году.

. Они приняли такое решение лишь потому, что увидели действия советской власти на Западной Украине в 1939 году. Мы не можем судить этих людей, однако можем сказать, что нацизм – большое зло, а служба в Ваффен-СС – трагическая ошибка.

Мы понимаем этих людей так же как мы понимаем ветеранов Красной армии.

Мы должны праздновать победу над нацистами и чествовать героев.

Что известно о марше в Киеве

В Киеве 28 апреля состоялся марш вышиванок в честь годовщины создания дивизии "Галичина".

Это мероприятие осудили нардепы из "Слуги народа". В частности, нардеп Даниил Гетманцев заявил, что этим маршем люди "порочат идею самой независимости, за которую отдавали жизни тысячи и тысячи наших украинцев, ставя ее в один ряд, рядом со словами СС".

Обратите внимание! 14-я гренадерская дивизия войск СС "Галичина" (Украинская дивизия сечевых стрельцов "Галичина") в 1943-1945 годах входила в состав войск Ваффен-СС Германии. В то же время вступая в ряды немецкого войска, украинцы надеялись получить поддержку для борьбы за свободную Украину.